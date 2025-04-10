Франческа Джонс – о том, что потеряла сознание во время матча на турнире в Боготе: “Мое сердце моё сердце в тот день перенапряглось”

129-я ракетка мира Франческа Джонс рассказала подробности инцидента, произошедшего во время её матча на турнире в Боготе.



Британская теннисистка потеряла сознание во время своей подачи и не смогла завершить поединок, покинув корт на коляске с помощью медперсонала.

Позднее, в своем Instagram, Франческа Джонс пояснила, что с ней произошло на теннисном корте.

“После победы на турнире в Бразилии [Джонс выиграла соревнования ITF W75 в Вакарии] в воскресенье, наша дорога заняла более 24 часов, с минимальным временем на отдых и восстановление после насыщенной недели. Богота известна своей высотой над уровнем моря, и организму нужно несколько дней, чтобы адаптироваться. К сожалению, мы прибыли в понедельник днем и не смогли потренироваться из-за дождя. Это означало, что кроме лёгкой разминки перед матчем, мое первое полноценное воздействие на ограниченный уровень кислорода при высокой интенсивности произошло уже во время матча”, – написала Джонс.

“Я изо всех сил старалась оставаться конкурентоспособной, привыкнуть к условиям, но становилось всё труднее: в какой-то момент началось помутнение зрения, и в итоге я потеряла сознание, при этом не испытывая судорог. В течение ночи мы провели несколько обследований, и, как оказалось, моё сердце в тот день перенапряглось, но, к счастью, это не повлекло за собой долгосрочных последствий.”

Британка отметила, что турнир в Боготе остаётся одним из её любимых в сезоне, и выразила надежду вернуться туда в 2026 году при других обстоятельствах.

“После нескольких дней отдыха я продолжу развивать прогресс, достигнутый в этом сезоне. Спасибо за все сообщения и заботу”, – добавила теннисистка.

Напомним, что 24-летняя Франческа Джонс играет в теннис несмотря на сложное врожденное заболевание. Британка родилась с эктродактилией – у неё по четыре пальца на обеих руках и левой ноге, а на правой ноге – три пальца.

btu.org.ua