Названа главная проблема Дюбуа перед боем с Усиком

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Бывший соперник Александра Усика Дерек Чисора согласен с тем, что главной проблемой Даниэля Дюбуа в поединке против украинца может стать выносливость.

Дюбуа значительно больше и тяжелее Усика и может не вытянуть все раунды в том темпе, который обычно предлагает Усик.

«Да, это проблема. У Усика есть такая особенность – он поднимает темп в 10, 11 и 12 раундах. Он показывает класс в самых важных раундах», – считает Чисора.

В первом поединке Усик нокаутировал Дюбуа в 9-м раунде.

Бой за все титулы супертяжелого веса пройдет 19 июля.

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sport.ua