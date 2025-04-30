Игрок сборной Украины: «Выход в элитный дивизион? Мы были андердогами ЧМ»

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Защитник сборной Украины по хоккею Артем Гребеник оценил старт чемпионата мира в Дивизионе 1A – команда проиграла по буллитам Великобритании и выиграла по буллитам у Италии.

«Три очка после двух туров – я не скажу, что это плохой старт, хотя хотелось большего. Думаю, если бы перед стартом турнира мне сказали, что у нас будет три пункта после сложных соперников, то я бы согласился. Мне было сложнее с Италией – они навязали силовой хоккей, мы большую часть времени действовали без шайбы. Было сложнее, чем с британцами».

«С Румынией будет не такой скоростной и силовой хоккей, как с Италией. Мне кажется, мы готовы к Румынии».

«Выход в элиту? Приятно, что говорят, мол, мы можем бороться за элиту, это классно. Несколько лет назад такое не говорили. Скажу, что на нас это не давит, потому что мы перед стартом ЧМ считались андердогами. Так что нас это мотивирует».

«Отличие от ЧМ в Дивизионе 1B? Чувствуется организация турнира. Все четко, все на более высоком уровне», – сказал Гребеник.

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sport.ua