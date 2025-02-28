В Серии А работает потенциальный тренер Манчестер Сити, – Il Messaggero

Наставник "Комо" Сеск Фабрегас, который в прошлом защищал цвета лондонского "Арсенала", может вернуться в чемпионат Англии.

Как сообщает Il Messaggero, "Манчестер Сити" рассматривает его кандидатуру в случае досрочного ухода Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера.

Летом 2022 года испанец присоединился к "Комо", в котором провел свой последний сезон в игровой карьере. После этого он работал ассистентом в тренерском штабе и исполняющим обязанности главного наставника, а позже ему доверили эту позицию. Сейчас ломбардийцы занимают 13-ю строчку в итальянском первенстве.

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