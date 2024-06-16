Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный промоутер Боб Арум высказался о поединке между звездами хевивейта Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Для бокса прекрасно, что у Фьюри и Усика будет реванш. Я полностью отдаю должное Усику, Александр – храбрый воин. Впечатляет то, как он вернулся в бой после того, как Фьюри его практически разгромил в первых раундах. Это показывает, какой он воин», – сказал Арум.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua