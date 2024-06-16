Тарасенко вышел на 11-е место среди россиян по числу матчей в Кубке Стэнли

Владимир Тарасенко. Фото USA Today Sports

Четвертый матч финальной серии Кубка Стэнли между «Флоридой» и «Эдмонтоном» (3-0) стал для российского форварда «Пантерз» Владимира Тарасенко 118-м в карьере в плей-офф НХЛ. После первого периода счет 3:1 в пользу «Ойлерз».

По числу матчей среди российских игроков в Кубке Стэнли Тарасенко вышел на 11-е место, сравнявшись с Вячеславом Козловым. На 10-й строчке находится Алексей Ковалев (123 матча).

Рекордсменом по этому показателю является Сергей Федоров — 183 игры в плей-офф НХЛ.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию четвертого матча «Эдмонтон» — «Флорида».

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