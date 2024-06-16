Ле-Ман: Проблемы с тормозами на Ferrari Шварцмана

Наша предыдущая новость с кольца Сартэ, где в 92-й раз проходят «24 часа Ле-Мана», заканчивалась фразой о том, что «всё ещё может не раз измениться».

К сожалению, практически сразу этот прогноз сбылся: в боксах команды AF Corse с дымящимися задними тормозами остановился гиперкар Ferrari №83, и Роберт Шварцман выбрался из кокпита машины.

Было понятно, что с мечтами хотя бы о подиуме придётся расстаться, хотя на протяжении предыдущих 20 с лишним часов экипаж Роберта Кубицы/Роберта Шварцмана/Йифея Йе почти постоянно держался в первых рядах, и его смело можно было включать в число фаворитов.

«Но это Ле-Ман!» – только и остаётся в очередной раз произнести эту стандартную фразу, что и сделали многие комментаторы.

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