Монтелла — о победе над Грузией: Это был матч, достойный финала

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Винченцо Монтелла, тренер сборной Турции, поделился своими эмоциями после победы команды над национальной командой Грузии (3:1).

"Это был матч, достойный финала. Наши болельщики были замечательными, даже когда нам было трудно, и эта победа для них также.

Сегодня у меня день рождения, поэтому это лучший подарок, который я мог получить.