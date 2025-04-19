Возвращение Гвоздика. Украинский боксер взвесился накануне поединка в США

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Гвоздик

В ночь на 20 апреля на арене «Frontwave Arena» Оушенсайде (США) состоится вечер бокса от промоутерской компании Golden Boy Promotions.

На ринг выйдет экс-чемпион мира в полутяжелом весе (до 79,4 кг) Александр Гвоздик (20–2, 16 КО, Украина). Его соперником станет американец Энтони Холлоуэй (9–7–3, 7 КО).

Накануне этого противостояния состоялась традиционная церемония взвешивания и дуэль взглядов. Боксеры показали следующий вес (для нетитульных поединков допускается незначительное превышение лимита):

Александр Гвоздик – 81,4 кг

Энтони Холлоуэй – 81,2 кг

Украинский боксер возвращается на ринг после поражения в титульном поединке. В июне прошлого года Гвоздик уступил американцу Дэвиду Бенавидесу единогласным решением судей.

ВИДЕО. Дуэль взглядов Александра Гвоздика и Энтони Холлоуэя

sport.ua