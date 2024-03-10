<img title="Ливерпуль примет Манчестер Сити: расписание матча АПЛ" src="/wp-content/uploads/2024/03/97346b0cb73ea872d82c3ee541cc1f08.jpg" alt="Ливерпуль примет Манче
Сегодня, 10 марта, в рамках 28 тура английской Премьер-лиги состоится четыре матча.
В частности, в центральном матче тура Ливерпуль примет Манчестер Сити.
Расписание матчей 28 тура АПЛ на 10 марта:
Арсенал с Зинченко вырвал победу у Брентфорда Ярмолюка, Эвертон с Николаем потерпел поражение от Манчестер Юнайтед.
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Накануне АПЛ назвала наставника «канониров» Микеля Артету лучшим тренером месяца.