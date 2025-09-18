Команда из третьего дивизиона Англии спустя семь месяцев уволила главного тренера

"Уиком Уондерерс" расстался с главным тренером Майком Доддсом.

39-летний Доддс возглавил команду в феврале после ухода Мэтта Блумфилда в "Лутон Таун", когда "Уиком" занимал второе место в Первой лиге Англии. Несмотря на то, что он вывел "кресельщиков" в плей-офф с пятого места, клуб испытывала трудности в новом сезоне.

В начале кампании "Уиком Уондерерс" одержал всего одну победу в восьми матчах чемпионата и занимает 19-е место в турнирной таблице, имея столько же очков, сколько и команды в зоны вылета. За семь месяцев работы Доддс одержал девять побед в 31 игре во всех соревнованиях.

