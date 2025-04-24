Мадрид. Юлия Стародубцева против Линды Фругвиртовой в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева стартует в основной сетке турнира WTA 1000 в Испании. Матч против чешки Линды Фругвиртовой пройдет третьим запуском на Корте №5 (начало ориентировочно в 15:00 по киевскому времени).
Дата рождения: 17/02/2000 (25 лет)
Место рождения: Новая Каховка, Украина
Рост:
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: –
Высший рейтинг WTA: 79 (07/10/2024)
Побед/Поражений за карьеру (на 23/04/2025): 118/77
Призовые за карьеру: $853,618
Дата рождения: 01/05/2005 (19 лет)
Место рождения: Прага, Чехия
Рост: 172 см
Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)
Титулы WTA: 1 (2022 – Chennai)
Высший рейтинг WTA: 49 (26/06/2023)
Побед/Поражений за карьеру (на 23/04/2025): 120/105
Призовые за карьеру: $1,558,043
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H2H: 0-0
Путь на турнире
Юлия Стародубцева
QR1: Клоэ Паке (Франция) 2:6, 6:3, 6:0
QR2: Эльза Жакмо (Франция) 7:6(5), 2:6, 7:5
История на турнире
Юлия Стародубцева – 0/0 | Стародубцева впервые играет на соревнованиях в столице Испании.
Линда Фругвиртова 1/3 | Фругвиртова четвертый раз играет в основной сетке турнира в Мадриде. Два года назад она дошла до второго круга.
Выступления на грунте (на 23/04/2025):
Юлия Стародубцева – 48/37 (2/3 в этом году)
Линда Фругвиртова – 21/27 (2/2 в этом году)
Котировки букмекеров:
Компания betking считает небольшим фаворитом матча Линду Фругвиртову и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,77. На победу Юлии Стародубцевой предлагается коэффициент – 2,12 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ
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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Мадриде)
Юлия Стародубцева – 3/12
Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1
WTA 1000 – 2/3 | Доха – QR1, Индиан-Уэллс – QR1, Майами – R1
WTA 500 – 1/4 | Абу-Даби – R1, Мерида – R1, Штутгарт – QR1
WTA 250 – 0/2 | Окленд – R1, Сингапур – R1
WTA 250 – 0/1 | Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан – R1
ITF WTT – 0/1 | Сарагоса – R1
Линда Фругвиртова – 16/10
Grand Slam – 0/1 | Australian Open – QR1
WTA 1000 – 4/1 | Майами – R3
WTA 500 – 0/1 | Мерида – R1
WTA 250 – 2/2 | Руан – R2
WTA 125 – 4/2 | Мумбай – R2, Пуэрто-Вальярта – Финал
ITF WTT – 6/3 | Канберра – QFR, Бангалор – 1/2, Пуне – R1, Трнава – 1/4
Последние 5 матчей:
Юлия Стародубцева – В, В, П, П, П
Линда Фругвиртова – П, В, П, В, П
Национальный фактор:
Юлия Стародубцева – 3/3 | В прошлом году Стародубцева провела четыре матча против теннисисток из Чехии и одержала две победы – над Габриэлой Кнутсон в финале квалификации Australian Open и Катержиной Синяковой во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине.
Линда Фругвиртова – 4/3 | Фругвиртова в последний раз обыгрывала соперницу из Украины в 2023 году – тогда чешка встречалась с Элиной Свитолиной на турнире WTA 250 в Бирмингеме.
• Юлия Стародубцева сыграет 21-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 7 побед (33%).
• Линда Фругвиртова проведет 78-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 35 побед (45%).
• Юлия Стародубцева сыграет 7-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 4 победы (67%).
• Линда Фругвиртова сыграет 23-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 9 побед (41%).
Победительница этого матча получит 30 895 евро призовых и 35 рейтинговых очков. Проигравшая – 20 820 евро призовых и 10 рейтинговых очков.
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