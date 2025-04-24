Мадрид. Юлия Стародубцева против Линды Фругвиртовой в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева стартует в основной сетке турнира WTA 1000 в Испании. Матч против чешки Линды Фругвиртовой пройдет третьим запуском на Корте №5 (начало ориентировочно в 15:00 по киевскому времени).



Дата рождения: 17/02/2000 (25 лет)

Место рождения: Новая Каховка, Украина

Рост:

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 79 (07/10/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 23/04/2025): 118/77

Призовые за карьеру: $853,618



Дата рождения: 01/05/2005 (19 лет)

Место рождения: Прага, Чехия

Рост: 172 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2022 – Chennai)

Высший рейтинг WTA: 49 (26/06/2023)

Побед/Поражений за карьеру (на 23/04/2025): 120/105

Призовые за карьеру: $1,558,043

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H2H: 0-0

Путь на турнире

Юлия Стародубцева

QR1: Клоэ Паке (Франция) 2:6, 6:3, 6:0

QR2: Эльза Жакмо (Франция) 7:6(5), 2:6, 7:5

История на турнире

Юлия Стародубцева – 0/0 | Стародубцева впервые играет на соревнованиях в столице Испании.

Линда Фругвиртова 1/3 | Фругвиртова четвертый раз играет в основной сетке турнира в Мадриде. Два года назад она дошла до второго круга.

Выступления на грунте (на 23/04/2025):

Юлия Стародубцева – 48/37 (2/3 в этом году)

Линда Фругвиртова – 21/27 (2/2 в этом году)

Котировки букмекеров:

Компания betking считает небольшим фаворитом матча Линду Фругвиртову и оценивает ее шансы на победу коэффициентом – 1,77. На победу Юлии Стародубцевой предлагается коэффициент – 2,12 | СДЕЛАТЬ СТАВКУ

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Выступления в сезоне 2025 (без учета турнира в Мадриде)

Юлия Стародубцева – 3/12

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – R1

WTA 1000 – 2/3 | Доха – QR1, Индиан-Уэллс – QR1, Майами – R1

WTA 500 – 1/4 | Абу-Даби – R1, Мерида – R1, Штутгарт – QR1

WTA 250 – 0/2 | Окленд – R1, Сингапур – R1

WTA 250 – 0/1 | Ла-Бисбаль-дель-Ампурдан – R1

ITF WTT – 0/1 | Сарагоса – R1

Линда Фругвиртова – 16/10

Grand Slam – 0/1 | Australian Open – QR1

WTA 1000 – 4/1 | Майами – R3

WTA 500 – 0/1 | Мерида – R1

WTA 250 – 2/2 | Руан – R2

WTA 125 – 4/2 | Мумбай – R2, Пуэрто-Вальярта – Финал

ITF WTT – 6/3 | Канберра – QFR, Бангалор – 1/2, Пуне – R1, Трнава – 1/4

Последние 5 матчей:

Юлия Стародубцева – В, В, П, П, П

Линда Фругвиртова – П, В, П, В, П

Национальный фактор:

Юлия Стародубцева – 3/3 | В прошлом году Стародубцева провела четыре матча против теннисисток из Чехии и одержала две победы – над Габриэлой Кнутсон в финале квалификации Australian Open и Катержиной Синяковой во втором круге турнира WTA 1000 в Пекине.

Линда Фругвиртова – 4/3 | Фругвиртова в последний раз обыгрывала соперницу из Украины в 2023 году – тогда чешка встречалась с Элиной Свитолиной на турнире WTA 250 в Бирмингеме.

• Юлия Стародубцева сыграет 21-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 7 побед (33%).

• Линда Фругвиртова проведет 78-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету 35 побед (45%).

• Юлия Стародубцева сыграет 7-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 4 победы (67%).

• Линда Фругвиртова сыграет 23-й матч в основной сетке турнира WTA 1000. На ее счету 9 побед (41%).

Победительница этого матча получит 30 895 евро призовых и 35 рейтинговых очков. Проигравшая – 20 820 евро призовых и 10 рейтинговых очков.

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