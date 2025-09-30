Ренде. Олейникова проиграла седьмой сеяной в стартовом матче

Украинская теннисистка завершила выступление на турнире WTA 125 в Италии



Ренде, Италия • 29 сентября – 5 октября • грунт • $115,000

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Александра Олейникова (№136 WTA) в первом круге соревнований уступила “нейтральной” Оксане Селехметьевой (№125 WTA) со счетом 3:6, 3:6.

По ходу матча украинка реализовала 3 из 4 брейк-поинтов и проиграла 6 геймов на своих подачах.

Олейниковой не удалось продлить свою безпроигрышную серию. Напомним, что на позапрошлой неделе она выиграла свой дебютный титул WTA 125 в Толентино.



