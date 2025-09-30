Хюлкенберга тревожит, что тренировок становится меньше

Нико Хюлкенберг считает, что в Формуле 1 должны найти некое решение, которое позволило бы гонщикам больше работать на трассе в условиях, когда количество тестов сведено к минимуму, а теперь сокращено и число тренировок.

В дни гоночных уик-эндов, в программу которых включён спринт, в пятницу проходит единственная тренировка продолжительностью 60 минут, после чего в этот же день проводится квалификация, определяющая порядок старта в короткой субботней гонке. Кроме того, по ходу сезона гонщики основного состава команд по пятницам как минимум пару раз уступают место за рулём молодым пилотам, которым тоже нужно набираться опыта.

«В принципе я поклонник спринтерских гонок, – поделился немецкий гонщик Sauber в интервью RacingNews365. – Мне нравятся такого рода перемены, ничего не имею против. Некоторые трассы лучше подходят для этого по сравнению с другими.

Разумеется, эта тема активно обсуждается в Формуле 1, и найти правильный баланс между развлечением и спортом высших достижений непросто, но у команд и гонщиков должна быть возможность выйти на нужный уровень результатов.

С одной стороны, я всегда открыт для разного рода перемен и новшеств, однако нам всё-таки нужно предоставить достаточно времени для тренировок. В прошлом, когда облик Формулы 1 только формировался, тестов проводилось столько, что сейчас по сравнению с этим их, можно сказать, почти нет.

К тому же время, отведённое на тренировки, уже сокращено, а в дни уик-эндов со спринтом мы тренируемся ещё меньше. Мне просто кажется, что, вероятно, есть необходимость ещё раз всё проанализировать и скорректировать этот баланс, чтобы мы каким-то образом получили больше времени для работы на трассе.

Многое зависит и от конкретного гонщика: иногда ты выезжаешь из боксов на первую тренировку и сразу чувствуешь, что тебе комфортно за рулём, что всё идёт хорошо. Тогда ты доволен, тебя вполне устраивает, что впереди спринт.

Но порой бывает, что ты не чувствуешь уверенности, и тогда тебе нужно больше времени, чтобы найти подход к машине. А если в программу уик-энда входит спринт, то этого времени у тебя нет. И тогда тебя ждут сложности, ты окажешься в неблагоприятном положении».

Когда у Нико спросили, каким ему представляется формат идеального уик-энда, он весело ответил: «На самом деле идеальным был бы график, при котором мы бы обходились без четверга (именно в этот день гонщики общаются с прессой) и сразу приступали к работе за рулём в пятницу!»

Сейчас Хюлкенберг вместе со всей командой Sauber готовится к предстоящему Гран При Сингапура, и в этот уик-энд работа организована по обычному графику, но уже в 2026-м в программу этапа на сложной городской трассе Марина-Бей включён субботний спринт.

