Кевин Магнуссен: В Спа важен темп на дистанции гонки

Гонщики Haas Кевин Магнуссен и Нико Хюлкенберг по-разному оценили итоги пятничных тренировок Гран При Бельгии. Кевин доволен гоночным темпом машины, а его напарник отметил, что ещё предстоит поработать с настройками.

Кевин Магнуссен (8-й): «Довольно продуктивный день. Мы оценивали разные уровни прижимной силы – в Спа всегда сложно выбрать правильный. Природа трассы такова, что на разных участках нужны разные настройки, и погода становится ещё одним фактором, который необходимо учитывать, поскольку есть риск, что придётся выступать на мокрой трассе. Но все в равных условиях.

На этой трассе не так важно стартовать как можно выше, поскольку обгонять довольно легко, но для этого нужен высокий гоночный темп. Мы солидно выглядели на длинной серии кругов во второй тренировке, так что посмотрим».

Нико Хюлкенберг (16-й): «В каком-то смысле сложная пятница, поскольку мне было не до конца комфортно за рулём. Вечером нужно проанализировать собранные данные и найти настройки, которые обеспечат лучший баланс между управляемостью и скоростью.

Сегодня удалось кое-что выяснить, поэтому постараемся в субботу собрать всё воедино и выжать из машины максимум.

Погода в квалификации и в гонке может отличаться, поэтому предстоит принять верное решение об уровне прижимной силы. Будет интересно».

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