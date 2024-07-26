Усик признался, почему никогда не слушает музыку перед началом боев

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям WBA, WBC, WBO и IBO Александр Усик рассказал, почему никогда не слушает музыку перед началом боев.

«Музыка на тренировке это мой рецепт – благодаря этому я концентрируюсь. Музыка во время тренировок – это нормально, ведь она меня не отвлекает. Но не когда дело доходит до боя. Здесь нужна максимальная концентрация и музыка только в моей голове. Когда я выхожу на бой – молитва моя сила», – сказал Усик.

Ранее украинский боксер Александр Усик вспомнил победный бой против Тайсона Фьюри и прокомментировал потерю чемпионского пояса по версии IBF.

sport.ua