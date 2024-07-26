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Футбол

Де Хеа готов продолжить свою карьеру в клубе Серии А

Давид может присоединиться к Дженоа

Де Хеа готов продолжить свою карьеру в клубе Серии А

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

    • Легенда "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, который уже не играет год, имеет неожиданный вариант, где продолжить свою карьеру.

    По словам Джанлуки Ди Марцио, агенты футболиста связались с клубом Серии А "Дженоа". Испанский голкипер готов присоединиться к этой команде, но руководство итальянского гранта еще не приняло решение.

    Напомним, Давид Де Хеа находится без клуба после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года.

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    www.ua-football.com

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