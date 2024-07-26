Де Хеа готов продолжить свою карьеру в клубе Серии А

Давид может присоединиться к Дженоа

Фото – Getty Images/Global Images Ukraine

Легенда "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа, который уже не играет год, имеет неожиданный вариант, где продолжить свою карьеру.

По словам Джанлуки Ди Марцио, агенты футболиста связались с клубом Серии А "Дженоа". Испанский голкипер готов присоединиться к этой команде, но руководство итальянского гранта еще не приняло решение.

Напомним, Давид Де Хеа находится без клуба после того, как покинул "Манчестер Юнайтед" летом 2023 года.

Читайте такжеМанчестер Юнайтед нацелился на капитана лиссабонского Спортинга

www.ua-football.com