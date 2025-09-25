Атлетико – Реал. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Ла Лиги

Мадридский "Реал" отправляется на "Метрополитано" на первое настоящее испытание в текущем сезоне. Соперником "сливочных" станут их земляки – "Атлетико".
Поединок седьмого тура Ла Лиги "Атлетико" – "Реал" состоится в субботу, 27 сентября, в 17:15. Матч можно будет посмотреть на OTT-платформе MEGOGO, на телеканале Megogo Футбол-1.
Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в матч-центре UA-Футбол.