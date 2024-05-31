Вест Хэм готовится к масштабным трансферам: Лопетеги хочет усилить состав команды

Клуб ждут значительные изменения
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Этим летом "Вест Хэм" под руководством нового главного тренера Хулена Лопетеги планирует значительные изменения в составе команды.
Согласно информации Football Insider, испанский специалист хочет подписать пять игроков: одного правого и двух центральных защитников, а также вингера и молодого перспективного форварда.
Напомним, что 23 мая "Вест Хэм" назначил Лопетеги новым наставником команды. Специалист начнет исполнять свои обязанности с первого июля.
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