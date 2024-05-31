Красюк рассказал, когда Усик завершит карьеру

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик и Тайсон Фьюри

Александр Красюк, промоутер абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО) отреигировал на информацию о том, что его клиент уйдет из бокса после победы над Тайсоном Фьюри (34-1-1, 24 КО) из-за того, что ему нечего уже доказывать в боксе.

«Это всегда решение бойца. Когда он чувствует, что ему нечего доказывать, когда он чувствует, что не хочет просыпаться в пять утра и проводить три тренировки за день, если ему это надоело, то, возможно, ему пора повесить перчатки», – сказал Красюк в интервью talkSPORT Boxing.

Реванш назначен на декабрь.

В ночь на 19 мая украинский боксер Александр Усик (22-0, 14 КО) в бою против британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) завоевал звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом дивизионе. Усик победил Фьюри разделенным решением судей: Усик 115-112, Фьюри 114-113, Усик 114-113.

sport.ua