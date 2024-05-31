В Pirelli работают над новым мягким составом С6

Компания Pirelli разрабатывает новый мягкий состав C6 для сезона 2025 года. Шины С6 разрабатываются для использования на медленных таких городских трассах, таких как в Монако и Сингапуре. Первые испытания состоялись на этой неделе на трассе Поль-Рикар вместе с Ferrari.

«Идея состоит в том, чтобы внедрить более мягкий состав С6, поскольку в календаре появляется всё больше городских трасс, – говорит руководитель гоночного подразделения Pirelli Марио Изола. – Мы расширим диапазон мягких шин и предпримем меры, которые будут препятствовать перегреву. Серьёзная проблема заключается в том, чтобы найти правильный баланс между перегревом и деградацией.

Несколько дней назад мы протестировали С6 на трассе Поль-Рикар. Это была первая попытка, но идея состоит в том, чтобы двигаться в этом направлении и представить шесть составов в следующем году.

Предложение изначально исходило от нас, учитывая какие трассы включены в календарь. Цель состоит в том, чтобы отходить от стратегии одного пит-стопа и поощрять стратегии с двумя остановками.

Команды попросили сделать шины, которые подвержены меньшему перегреву, и мы решили разработать более мягкий состав. Существует риск, что если мы снизим перегрев, то команды станут реже менять шины, поскольку гонщики смогут проезжать больше кругов без серьёзной деградации резины. Поэтому если мы пойдём в этом направлении, то нам нужны более мягкие составы в линейке».

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