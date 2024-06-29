В первом раунде драфта НХЛ 2024 года выбрали четырех россиян

Гэри Беттмэн на церемонии драфта НХЛ. Фото USA Today Sports

В Лас-Вегасе состоялась церемония первого раунда драфта НХЛ 2024 года. Клубы сделали выбор 32 игроков, среди которых оказалось четыре российских хоккеиста.

«Монреаль» под общим 5-м номером выбрал нападающего СКА Ивана Демидова, «Нью-Джерси» под 10-м номером взял защитника «Торпедо» Антона Силаева, «Нэшвилл» под 22-м номером забрал форварда «Локомотива» Егора Сурина, а «Калгари» под 28-м номером заполучил нападающего «Маскигона» Матвея Гридина.

В субботу, 29 июня, в 18.00 по московскому времени начнется второй день драфта НХЛ, который включит в себя еще шесть раундов.

Драфт НХЛ: Демидов и Силаев выбраны в первой десятке. Онлайн-трансляция

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