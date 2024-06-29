Гасли: Будет непросто заработать очки, но я постараюсь

Эстебан Окон и Пьер Гасли вышли в финал квалификации к спринту в Австрии, показав восьмое и девятое место. Гонщики Alpine намерены заработать очки в субботу, хотя и признают, что сделать это будет не так и просто.

Эстебан Окон (8-й): «Я рад выходу в финал и завтрашнему старту с восьмого места. Команда вновь двумя машинами вышла в финал, что можно считать ещё одним хорошим выступлением.

Финал получился не самым простым, поскольку мы одними из последних выехали на трассу. Нам несколько повезло с тем, что у Шарля Леклера возникли проблемы – за счёт этого удалось отыграть одну позицию.

К позитивным итогам можно отнести тот факт, что мы хорошо выступили и заняли хорошие позиции на старте спринта. Предстоит ещё много работы, и со многим нужно разобраться, но мы рады тому, что движемся в правильном направлении».

Пьер Гасли (9-й): «Команда провела хорошую квалификацию к спринту и двумя машинами вышла в финал. Мы хорошо провели первую и вторую части, показали неплохой темп и прогрессировали в обеих сессиях. Но мы определённо не добились максимума в финале.

Мы всегда стремимся к максимуму в каждой сессии, поэтому кое-какие вещи предстоит пересмотреть. Тем не менее, приятно, что сегодня был хороший темп, и мы вновь оказались в первой десятке.

Соперники впереди очень быстры, и в спринте очки получает только первая восьмёрка. Будет непросто заработать очки, но я сделаю всё, что в моих силах. Посмотрим, каким окажется результат».

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