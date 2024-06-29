Истборн. Все три британки проиграли в четвертьфинале домашнего турнира

На турнире WTA 500 в Великобритании известны имена полуфиналисток

Истборн, Великобритания • 24-29 июня • трава • $922,573

Действующая чемпионка: Мэдисон Кис (США)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Лейла Фернандес (Канада) — Гарриэт Дарт (Великобритания, WC) 6:2, 6:1

Мэдисон Кис (США, 4) — Каролина Мухова (Чехия) отказ

Жасмин Паолини (Италия, 3) — Кэти Бултер (Великобритания) 6:1, 7:6(0)

Дарья Касаткина (-, 6) — Эмма Радукану (Великобритания, WC) 6:2, 6:2

Лейла Фернандес сравняла счёт в очных встречах с Гарриэт Дарт (уступила в 2021 году в Монреале) и впервые вышла в полуфинал на травяном турнире WTA. В целом для канадки это будет седьмой полуфинал в карьере, в котором она будет бороться за шестой финал. Соперницей Фернандес будет Мэдисон Кис, которой она уступила в три года назад на Ролан Гаррос.

Жасмин Паолини взяла реванш у Кэти Бултер за поражение в феврале на турнире WTA 500 в Линце и одержала вторую победу в трёх матчах против британки в рамках Тура. Итальянская теннисистка свой 11-й полуфинал в карьере (первый на траве) сыграет против Дарьи Касаткиной, с которой встречалась четыре раза на грунтовом покрытии и одержала три победы.

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