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Футбол

Кафу – о бразильцах в АПЛ: СМИ промывают им мозги, говоря, что они лучше. Предпочитаю Ла Лигу

Экс-защитник Ромы скептически относится к выступлениям игроков в английских клубах

Кафу – о бразильцах в АПЛ: СМИ промывают им мозги, говоря, что они лучше. Предпочитаю Ла Лигу

фото — Getty Images

    • Бывший защитник "Милана" считает, что соотечественникам лучше выбирать испанское первенство для развития карьеры.

    “Боюсь, что чем больше бразильцев перейдут в Премьер-лигу, тем меньше шансов у Бразилии выиграть чемпионат мира. Представьте, что СМИ еженедельно промывают вам мозги, говоря, что вы лучший в мире, тогда как на самом деле вы и близко таковыми не являетесь.

    Я предпочитаю Ла Лигу, потому что имеет большую ментальность в плане достижения финалов и победы в них. В Ла Лиге не говорят перед камерами лживые вещи об испанских игроках или не продвигаются перед миром. Там говорят о футболе, а не о мифах”, – считает Маркус Эванжелиста.

    Футболист представлял сборную Бразилии с 1990 по 2006 год.

    www.ua-football.com

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