Формула 3: В Барселоне проходят 3-дневные тесты

С сегодняшнего дня на автодроме в Барселоне проходят официальные тесты Формулы 3, на которых команды и гонщики молодёжной серии смогут развить опыт, полученный на двух первых этапах сезона, и потренироваться перед началом его европейской стадии, которая через месяц стартует в Имоле.

Тесты продолжатся три дня, в каждый из которых команды будут работать по шесть часов, разделённых на две трёхчасовые сессии.

Шинники Pirelli выделили на каждую машину по 8 комплектов резины состава Hard – предполагается, что на три дня тестов этого должно хватить. Кроме того, на случай ненастной погоды предусмотрено по три дополнительных комплекта дождевой резины.

Утренняя сессия только что закончилась, лучшее время на ней показал Габриэле Мини: гонщик Prema Racing поднялся на первую строчку протокола с результатом 1 мин. 28,313 секунды. После двухчасового перерыва работа на трассе возобновится, и вечером опубликуем итоги первого дня тестов.

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