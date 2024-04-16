Александр Овечкин. Фото USA Today Sports
«Вашингтон» обыграл «Бостон» (2:0) и теперь для попадания в розыгрыш Кубка Стэнли команде Александра Овечкина необходимо обыграть «Филадельфию» 17 апреля.
Таблица зоны «уайлд-кард» на «Востоке»
|
Место
|
Команда
|
Матчи
|
Победы в основное время
|
Победы с учетом ОТ
|
Очки
|
1
|
Тампа-Бэй*
|
81
|
36
|
41
|
96
|
2
|
Вашингтон
|
81
|
31
|
35
|
89
|
3
|
Детройт
|
81
|
27
|
38
|
89
|
4
|
Питтсбург
|
81
|
32
|
36
|
88
|
5
|
Филадельфия
|
81
|
30
|
34
|
87
* Команда гарантировала себе место в плей-офф.
Оставшиеся матчи команд-претендентов на плей-офф
Монреаль — Детройт, 17 апреля, 2.00 мск
Филадельфия — Вашингтон, 17 апреля, 2.00
Айлендерс — Питтсбург, 18 апреля, 2.00
Возможнные расклады перед последними матчами.
1. «Вашингтон» выходит в плей-офф, если:
— выигрывает;
— проигрывает не в основное время, а «Детройт» и «Питтсбург» не выигрывают.
2. «Детройт» выходит в плей-офф, если:
— выигрывает, а «Вашингтон» — нет;
— проигрывает не в основное время, «Вашингтон» проигрывает в основное время, а «Питтсбург» не выигрывает.
3. «Питтсбург» выходит в плей-офф, если:
— выигрывает, а «Вашингтон» и «Детройт» — нет;
— проигрывает не в основное время, а «Вашингтон» и «Детройт» — проигрывают в основное время.
4. «Филадельфия» выходит в плей-офф, если:
— выигрывает в основное время, а «Детройт» и «Питтсбург» проигрывают в основное время. «Флайерз» будут выше «Вашингтона», так как при равенстве других показателей (победы в основное время; победы в основное время и в овертайме суммарно; общее число побед) критерием станет число очков в личных встречах, по ним преимущество при таком раскладе будет за командой Джона Тортореллы.