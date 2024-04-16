Чи уявляєте ви, скільки зарплатні отримуватиме стартова п’ятірка «Фінікса» в наступному сезоні? Багато

15 квітня «Фінікс» виписав новий чотирирічний контракт своєму снайперу Грейсону Аллену. За умовами нової угоди він отримуватиме 70 мільйонів упродовж усього терміну співпраці.

Цей контракт приведе «Санз» до космічного податку на розкіш, який для них складатиме більше 100 мільйонів у наступному сезоні. Щоб зрозуміти усе божевілля платіжки франшизи з Аризони, варто звернути увагу на зарплатню їхньої стартової п’ятірки наступного року. Усі цифри в мільйонах доларів, авжеж:

Грейсон Аллен – 17,5

Сума: 186,4

Для порівняння, уся платіжка цьогорічного «Бостона» складає 185,7 мільйонів доларів.

Звичайно, від джерела до джерела цифри можуть трохи різнитися, проте загальна картина залишиться незмінною.

Фото: NBC Sports

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