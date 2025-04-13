Монте-Карло. Алькарас за два часа выиграл испанское дерби и впервые сыграет в финале турнира

На турнире АТР 1000 в Монте-Карло определился первый участник финального матча



Монте-Карло, Монако • 6-13 апреля • грунт • €6,832,435

Действующий чемпион: Стефанос Циципас (Греция)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Полуфинал

Карлос Алькарас (Испания, 2) – Алехандро Давидович Фокина (Испания) 7:6(2), 6:4

Теннисисты второй раз сыграли друг с другом и второй раз победу одержал Алькарас (их первый поединок состоялся также на грунте в 2023 году). В сегодняшнем поединке, который продолжался чуть более двух часов, Алькарас проиграл два гейма на своей подаче и сделал три брейка в ответ.

Карлос Алькарас выиграл 20-й матч на “Мастерсах” на грунте и впервые сыграет в финале турнира в Монте-Карло. Всего для 21-летнего испанца это будет седьмой финальный матч на турнирах АТР 1000 (третий на грунте) и он будет бороться за свой шестой титул этой категории (третий на грунте). Отметим, что испанец стал третьим игроком, после Рафаэля Надаля и Новака Джоковича, достигшим семи финалов на “Мастерсах”, до достижения 22 лет.

Соперник Алькараса по финалу определится в поединке Лоренцо Музетти (Италия) – Алекс де Минор (Австралия).

btu.org.ua