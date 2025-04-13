Хюлкенберг: Мы выжали максимум из машины

Позиция Нико Хюлкенберга в протоколе изменилась уже после того, как он выбыл из борьбы в квалификации – после окончания второй сессии гонщику Sauber аннулировали быстрый круг в первой, посчитав, что он выехал за пределы трассы.

Нико Хюлкенберг (16-й): «Если оценить наше выступление до решения стюардов, видно, что мы максимально использовали сегодняшние условия, и поэтому я вполне доволен. Начиная квалификацию, мы знали, что день может оказаться сложным, поскольку вчера мы не лучшим образом провели вторую тренировку, а третья была прервана из-за технической проблемы.

Сильный ветер и меняющийся уровень сцепления осложнили пилотирование, но мы выжали максимум из машины, поэтому жаль стартовать 16-м после того, как все усилия во второй части квалификации были сведены на нет.

Бороться за очки в гонке будет сложно. Для этого нужен хороший старт и хорошая стратегия, но я уверен в команде и знаю, что мы сделаем всё возможное».

Габриэль Бортолето (18-й): «Сложная квалификация. Условия сильно изменились из-за ветра, а наша машина очень чувствительна к этим переменным. Я чувствовал, что проехал хороший круг, но машине не хватало сцепления с трассой, и в итоге я не смог пройти дальше.

Завтра нас ждёт сложная гонка, но мы сделаем всё, что в наших силах, и постараемся пробиться вперёд, максимально используя все возможности».

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