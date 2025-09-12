Лука ди Монтедземоло: Бинотто справился бы лучше

За восемь этапов до конца сезона на счету Ferrari только пять подиумов и ни одной победы. Бывший глава Ferrari Лука ди Монтедземоло считает, что результаты команды были бы выше, если бы её по-прежнему возглавлял Маттиа Бинотто.

Лука ди Монтедземоло: «Один из уроков, который я усвоил за годы работы в Ferrari, и который я всегда применяю на практике, заключается в том, что когда ты побеждаешь, то должен работать ещё усерднее, а когда не побеждаешь, то вдвойне усерднее.

Необходимо выбирать правильных людей. Когда я возглавлял Ferrari, у меня были очень хорошие специалисты как на первых, так и на вторых ролях. Бинотто справился бы лучше, если бы ему позволили продолжить работу.

Постоянные перестановки в команде означают потерю одного из важнейших элементов – стабильности. Когда меняется руководитель, приходится начинать всё заново. И заявления порождают завышенные ожидания, а нужно делать наоборот – сначала добиться результатов, а потом делать заявления.

Я видел фотографии прекрасных болельщиков на Гран При в Монце, а затем команду, которая несмотря на многочисленные заявления до сих пор не выиграла ни одной гонки. Более того, Ferrari уже много лет не выигрывала титулы.

Мне пришлось пережить ужасные времена. Если я не ошибаюсь, мы потеряли девять или десять титулов в финальной гонке сезона. Но уже столько лет гонщики Ferrari не ведут борьбу за титул. Я надеюсь, что всё изменится. Прежде всего, ради тех людей, которые были в Монце и продолжают непоколебимо верить в команду. Я считаю, что Ferrari несёт перед ними ещё большую ответственность».

