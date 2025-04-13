На фронте погиб призер чемпионатов Украины по боксу

Ассоциация бокса Украины

28-летний боксер из Тернополя Владимир Мандзюк погиб во время выполнения боевого задания на фронте.

Об этом сообщили в Ассоциации бокса Украины.

Владимир Мандзюк был мастером спорта Украины. За свою карьеру становился победителем чемпионатов Украины. Представлял нашу страну на международных соревнованиях.

Осенью 2024 года сменил ринг на фронт. Как сообщили в Ассоциации бокса Украины, военнослужащий погиб 9 апреля 2025 года.

11 апреля 2025 года Владимира Мандзюка посмертно наградили «Золотым Крестом». Также известно, что попрощаются с боксером в Тернополе 13 апреля.

sport.ua