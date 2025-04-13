Примера. Леганес – Барселона 0:1. Реванш за поражение в первом круге

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Перед матчем у команд были определенные кадровые проблемы. Флик не мог рассчитывать на Ольмо, Касадо, Берналя и Тер Штегена. В заявку на матч попал Кристенсен, но на поле так и не вышел. У "Леганеса" не сыграли травмированные Баришич и Франкеса.

"Барселона" с первых секунд взяла мяч под свой контроль. Наибольшую перспективу имел навес Ямаля на дальнюю стойку, где расположился Левандовски, но защитник перехватил мяч.

Через несколько минут Левандовски выполнял штрафную со среднего расстояния, но мяч пролетел в нескольких сантиметрах над перекладиной.

Хозяева тоже не отсиживались в защите и создали очень опасный момент. Раба обыграл Мартинеса и выкатил под удар Альтмире, выстрел которого в упор парировал Щенсны.

Фермин Лопес разрезной передачей пытался вывести Кунде лицом к лицу, но отдал слишком сильно и Дмитриевич забрал мяч. Эрик Гарсия исполнил замечательную передачу за спины защитникам на Фермина Лопеса, который не смог качественно пробить головой, а затем выяснилось, что он находился в офсайде в момент передачи.

Розье отдал разрезную передачу на Рабу, позиционно переигравшему Бальде, но подстраховал своего партнера Араухо, который в последний момент выбил мяч.

Лопес подал угловой на дальний угол штрафной на Рафинью, который принял мяч на грудь и с лета пробил его мимо левой стойки. Ямаль с левого фланга вошел в штрафную и нанес удар низом в ближний угол, но попал в сетку с внешней стороны.

Очень активным в первом тайме был Раба. Он получил пас на ход от Диоманде, сблизился со штрафной и пробил чуть выше крестовины.

В общем, первый тайм прошел при преимуществе "Барселоны", но "Леганес" очень опасно контратаковал.

Второй тайм начался с гола "Барселоны". Мартин в центре поля обокрал соперника, отдал на левый фланг на Рафинью, который прострелил в штрафную, где Саэнс пытался прервать этот прострел и отправил мяч мимо Дмитровича. 0:1.

Через несколько минут Ламин Ямаль пробивал с предела штрафной, но отправил мяч значительно выше ворот.

Удваивать преимущество своей команды мог Фермин Лопес. Он обыграл трех защитников, но не попал из убийственной позиции в левый угол. Левандовски после навесной передачи пробивал головой из района одиннадцатиметровой отметки, но мяч просвистел рядом с правой штангой.

Ламин Ямаль проскочил мимо двух защитников и пробил в правый нижний угол ворот, но Марко Дмитриевич исполнил парировку этого удара.

Почти сразу после выхода на смену мог отличиться Диего Гарсия. Он замкнул прострельную передачу в штрафной площадке, но мяч, после его удара, пролетел мимо правой стойки ворот.

Уже в добавленное арбитром время к воротам рвался воспитанник "Барселоны" Эль-Хаддади, но его остановил отличным подкатом перед штрафной Иньиго Мартинес.

Буквально на последних секундах упустил шанс забить Педри. Испанский полузащитник вошел в штрафную, но нанести акцентированный удар ему помешал защитник.

"Барселона" одерживает очень трудную победу и опережает "Реал" уже на 7 очков, но мадридцы свой матч 31-го тура сыграют в воскресенье. "Леганес" остался на 19-й позиции, но с такой игрой подопечные Борхи Хименеса точно будут иметь шанс остаться в Примере.

31-й тур Примеры

Леганес. "Эстадио Мунисиполь ду Бутарке"

"Леганес" – "Барселона" 0:1

Гол: Саэнс, 48 (авт.)

Леганес: Дмитриевич – Каррера, Саэнс, Гонсалес, Альтимира (Д. Гарсия, 76), Розье – Родригес (Нею, 67), Тапия, Сиссе (Эль-Хаддади, 76), Раба – Диоманде (Х. Крус, 59).

Барселона: Щенсны – Бальде (Мартин, 41), Мартинес, Араухо (де Йонг, 46), Кунде – Педри, Э. Гарсия (Кубарси, 80), Лопес (Гави, 67) – Рафинья, Левандовски (Ф. Торрес, 67), Ямаль.

Предупреждения: Альтмира, 7, Раба, 87 – де Йонг, 87.

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