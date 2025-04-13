Пьер Гасли: Команде нужен такой результат

Пьер Гасли квалифицировался пятым в Бахрейне, что стало лучшим результатом для Alpine в 2025 году. После штрафа, который получил Кими Антонелли, Пьер отыграл одну позицию и стартует четвёртым.

Его напарник Джек Дуэн квалифицировался одиннадцатым. Для австралийского гонщика это лучшая стартовая позиция в карьере.

Пьер Гасли (5-й): «Очень хорошая квалификация – команде нужен такой результат. Я очень доволен результатом и скоростью.

Должен отметить, что в начале квалификации у меня были проблемы. Я чувствовал себя недостаточно комфортно в первой части – из-за низкого сцепления машина постоянно скользила. Но во второй сессии удалось раскрыть потенциал шин. В финале, когда я закончил последний круг, я знал, что он получился особенным. Тот факт, что я оказался в первой пятёрке и не так много уступил времени поула, стал приятным сюрпризом.

Отличная работа всей команды, но теперь надо сосредоточиться на воскресной гонке. Позади стартуют соперники на быстрых машинах. Я попробую побороться с ними, но мы знаем, что цель – заработать очки».

Джек Дуэн (11-й): «Я испытываю смешанные эмоции после квалификации, хотя большая часть вечера была очень позитивной. В гонке я стартую с лучшей позиции в сезоне.

В первой части мне удалось сложить вместе круг, а во второй я почти всё выжал из машины. Полагаю, во время последней попытки шины были не в оптимальном состоянии – я слишком быстро их прогрел на круге выезда из боксов и поэтому не смог полностью раскрыть их потенциал на последнем быстром круге. Тем не менее, было много позитивного, и я многое узнал на будущее.

Предстоит длинная гонка с высокой деградацией резины. Старт с одиннадцатого места означает, что я рядом с очками, так что посмотрим, что можно придумать со стратегией. Постараюсь финишировать в первой десятке».

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