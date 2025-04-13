Эннис досрочно победил Станиониса и завоевал третий титул чемпиона мира

Getty Images/Global Images Ukraine. Станионис – Эннис

12 апреля на арене «Jim Whelan Boardwalk Hall» в Атлантик-Сити (США) состоялся вечер бокса от промоутера Эдди Хирна и его компании Matchroom Boxing.

Главным событием стал бой в полусреднем весе (до 66,7 кг) – на ринге встретились обладатель пояса WBA Эймантас Станионис (15–0, 9 КО, Литва) и чемпион мира по версии IBF Джарон Эннис (33–0, 29 КО, США).

Американец с первых минут активно двигался на ногах, менял стойки, чтобы запутать соперника. Тревожил Станиониса апперкотами и джебами, наносил много ударов по корпусу, чтобы замедлить оппонента.

Литовский боксер прятался за блоком, отвечал в контратаках, однако уступал в скорости и маневренности. Преимущество Джарона увеличивалось с каждым раундом – он разбил сопернику нос и нанес рассечение.

В шестом раунде чемпион WBA пропускал все больше и чаще, перешел в режим выживания, но сумел достоять до гонга. На следующую 3-минутку Станионис не вышел.

Джарон Эннис завоевал третий титул в полусреднем весе – к поясам IBF и The Ring добавил еще и WBA.

Джарон Эннис (США) – Эймантас Станионис (Литва) – RTD 6/12

sport.ua