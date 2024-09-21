Ханчжоу. Утияма победил лидера посева Руне, Чжан Чжичжэнь стал вторым китайским игроком в 1/4 финала

На турнире ATP 250 в Китае завершились матчи второго круга

Ханчжоу, Китай • 28-24 сентября • хард • $1,081,395

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Ясутака Утияма (Япония, Q) – Хольгер Руне (Дания, 1) 7:5, 6:4

Марин Чилич (Хорватия, WC) – Ёсихито Нисикова (Япония, 8) 6:4, 6:1

Чжан Чжичжэнь (Китай, 6) – Маттиа Беллуччи (Италия) 6:3, 6:0

Роберто Карбальес Баэна (Испания) – Митчелл Крюгер (США, LL) 3:6, 6:3, 6:4

Ясутака Утияма (№160 ATP) одержал вторую в карьере победу над игроком, входящим в топ-20 рейтинга. Впервые ему это удалось в начале 2019 года, когда он был сильнее Кайла Эдуманда в Брисбене. Японский теннисист третий раз в карьере вышел в четвертьфинал турнира ATP и впервые с октября 2019 года, когда сыграл на этой стадии соревнований в Токио.

Марин Чилич, который станет следующим соперником Утиямы, проводит третий турнир после возвращения в Тур. В мае этого года 35-летний хорват перенёс ещё одну операцию на колене (первая была в начале 2023 года). Чилич попробует сыграть свой первый четвертьфинал с июня 2022 года, так как в октябре того сезона без борьбы прошёл в полуфинал в Тель-Авиве, а в январе 2023 года снялся с четвертьфинала в Пуне.

Роберто Карбальес Баэна продлил свою победную серию после титула на “челленджере” в Севилье две недели назад. Испанский теннисист проведёт четвёртый четвертьфинал в этом году.

Чжан Чжичжэнь, для которого это будет пятый четвертьфинал в сезоне, присоединился к Бу Юньчаокэтэ, который вышел в 1/4 финала вчера. Таким образом, впервые в истории ATP-тура на этой стадии соревнований сыграют два китайских игрока.

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