Элина Свитолина обратилась к американцам: “Ваша доброта и солидарность напоминают мне, что даже в самые темные времена мы не одни”

Первая ракетка Украины Элина Свитолина в своем аккаунте в Instagram обратилась к американцам



“Дорогие друзья в США, от всего сердца благодарю за вашу непоколебимую поддержку. Ваша доброта и солидарность напоминают мне, что даже в самые темные времена мы не одни. Ваше сочувствие питает нашу надежду и вдохновляет нас продолжать бороться за светлое будущее вместе”, – написала Элина Свитолина.

Напомним, что украинка выступает на соревнованиях WTA 1000 в Индиан-Уэллс, где уже вышла в четвертый круг, обыграв двух представительниц США – Эшлин Крюгер и Даниэль Коллинс.

В 1/8 финала украинка сыграет против еще одной американки – Джессики Пегулы.



btu.org.ua