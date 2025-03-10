Тренер Дюбуа объяснил, почему Усик выиграл первый бой и что будет во втором

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Тренер супертяжа Даниэля Дюбуа Дон Чарльз считает Александра Усика гением бокса, но рассчитывает на большие изменения в боксе своего подопечного во втором противостоянии с украинцем.

«В первом поединке Дюбуа выиграл первую половину, а Усик – вторую. И тот удар, я считаю, был легальным. Но это был первый бой Дюбуа под моим руководством, а мы дрались с левшой, который станет абсолютным чемпионом и просто гением Усиком».

«Теперь я работаю с Дюбуа 18 месяцев. И если бой состоится, то увидите много изменений во многих аспектах. Цель Даниэля – быть абсолютным чемпионом», – сказал Чарльз.

Пока нет конкретной информации, когда может состояться бой, однако поединок должен быть за все титулы супертяжелого веса.

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sport.ua