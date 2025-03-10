В Alpine сняли рекламный ролик, вдохновлённый Дэдпулом

Перед Гран При Австралии в Alpine сняли кинематографический рекламный ролик, представляющей гонщиков Пьера Гасли и Джека Дуэна, с отсылками к музыкальному клипу из фильма «Дэдпул».

С 2023 года голливудский актёр и продюсер Райан Рейнольдс, сыгравший главную роль в трилогии Marvel Studios о похождениях Дэдпула, входит в число инвесторов команды Alpine через свою маркетинговую компанию Maximum Effort Investments.

Компания не только инвестировала в гоночную команду, но и взяла на себя часть рекламной активности Alpine. В рамках новой маркетинговой стратегии команда из Энстоуна начала взаимодействовать с молодой аудиторией в социальных сетях с помощью регулярных отсылок к поп-культуре и киновселенной Marvel.

В рамках этой же стратегии снят и опубликованный сегодня ролик. Начинается видео с того, что Пьер Гасли стоит на коленях, окружённый пламенем, и играет песня Ashes в исполнении Селин Дион. Затем следует переход к следующему кадру в стиле классических фильмов о Джеймсе Бонде – крупным планом показан Джек Дуэн, а на экране появляется надпись: «Сценарий к фильму был написан в панике в два часа ночи». После высмеиваются одинаковые причёски Пьера и Джека.

В ролике есть и прямые отсылки к Дэдпулу, как, например, в сцене, в которой Пьер в замедленной съёмке падает с высоты, а Джек позирует на стуле.

Сам Райан Рейнольдс опубликовал видео в соцсетях с комментарием, про стиль которого обычно говорят «непереводимая игра слов» (Let’s kick some ashes this year), но мы возьмём на себя смелость трактовать эту фразу как «Давайте зададим жару в этом году».

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