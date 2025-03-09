Пьер Ваше: Новая машина на три-четыре десятых быстрее

Технический директор Red Bull Racing Пьер Ваше считает, что новая RB21 на три-четыре десятых быстрее прошлогодней RB20, использовавшейся в конце сезона.

Пьер Ваше: «Когда в прошлом году мы нашли причину возникших проблем, мы сделали временную заплатку, а в конструкции RB21 устранили саму проблему.

RB21 создавалась в старой аэродинамической трубе, так что сложности с корреляцией данных ещё возможны, но мы используем то оборудование, что у нас есть, когда нужно принять решение.

В нашем случае это не корреляция, а некая экстраполяция наших расчётов на реальной трассе. Это часть инженерной работы, которую мы выполняем. Не могу сказать, что мы чувствуем 100-процентную уверенность, но это не является препятствием в нашей работе».

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