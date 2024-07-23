Энди РУИС: «Джожуа после поражений от Усика давали слабых соперников»

Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Руис

Бывший объединенный чемпион мира в хевивейте весе Энди Руис высказался о своем бывшем сопернике, британце Энтони Джошуа.

«Я думаю, Джошуа победил тех боксеров, которых и должен был победить. Ему давали легких соперников после боев с Усиком, это как раз то, что было нужно ему, чтобы вернуть уверенность в себе. Джошуа хорошо делает свое дело, найдя мотивацию. Однако его дальше ждет тяжелый бой против Дюбуа», – сказал Руис.

Джошуа после двух поражений Усику одержал четыре победы, три из которых были досрочными.

Ранее Руис рассказал, за кого будет болеть в реванше между Усиком и Фьюри.

sport.ua