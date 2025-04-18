Стартует плей-офф НХЛ. Три самые интересные пары первого раунда

Getty Images/Global Images Ukraine

19 апреля стартует первый раунд плей-офф НХЛ. Не все, но многие противостояния могут порадовать болельщиков интересными результатами. Рассмотрим три ключевые битвы стартового раунда.

Тампа-Бэй – Флорида

Нынешний формат плей-офф сводит в первом раунде вторые и третьи команды дивизионов, что приводит к топовым сериям уже на старте. Действующий чемпион Флорида финишировала на третьей позиции Атлантического дивизиона и сыграет против Тампы-Бэй. Пантеры считаются фаворитами противостояния, но Молнии в нынешнем сезоне не отстают и вряд ли готовы смириться с тем, что было год назад. В минувшем плей-офф Флорида выиграла серию в пяти матчах.

Много говорилось, что у Тампы уже возрастной состав (и это правда) и пора делать перестройку, но генеральный менеджер считает иначе. В трейд-дедлайн Молнии пожертвовали большим количеством драфт-пиков, чтобы углубить состав. Привычно хороший сезон провели Василевский, Хедман и Кучеров, а в атаке сразу четыре игрока набрали 80+ очков. Возможно, по именам не впечатляет оборона, но у Молний лучшая защита в конференции.

Getty Images/Global Images Ukraine

Это все еще плюс-минус та команда с тем же тренером Джоном Купером, которая выиграли два Кубка Стэнли и трижды кряду выходила в финал.

Нельзя сказать, что сильно изменилась Флорида. После своего чемпионства клуб переоформил на большие контракты всех лидеров, а в регулярке неплохо сыграли Райнхарт, Барков, Ткачак и Беннетт. Правда, нужно отметить травмы: Барков отыграл 67 матчей, а у Ткачака всего 52 встречи и он не играет с февраля, хотя и рассчитывает начать серию с Молниями.

Атака Пантер, ставшая только 7-й лучшей в конференции, вызывает наибольшие опасения фанов перед плей-офф. В серию с Тампой Флорида заходит не так уверенно, как могла бы.

Торонто – Оттава

Большое возвращение в плей-офф. Сенаторы провели хорошую вторую половину регулярки и впервые за 8 лет будут играть матчи на вылет. Команда финишировала на первом wild-card месте Востока и сыграет с победителем Атлантического дивизиона Торонто. Сложилось впечатление, что для Оттавы просто выход в плей-офф уже является достижением, поэтому психологического давления на команду не будет.

А вот Торонто снова подходит к серии с большими ожиданиями. В последние сезоны у Кленовых все стабильно: хороший регулярный сезон и неудача в плей-офф. При этом в регулярке топ-результаты выдают звезды Мэттьюз, Марнер, Нюландер и Таварес, а в плей-офф все они почему замолкают и команда лишь раз с 2013 года продвинулась дальше первого раунда (и вылетела во втором два года назад).

Регулярка была для лидеров команды оптимистичной: 100 очков Марнера, 45 шайб Нюландера, 32+45 Мэттьюза. Есть вопросы к вратарской линии, так как у Джо Волла и Энтони Столаржа практически отсутствует опыт в плей-офф (8 матчей на двоих).

Getty Images/Global Images Ukraine

У Оттавы все лидеры впервые получат опыт в плей-офф, в том числе капитан Брэди Ткачак, который долго шел к матчам на вылет. Главным в плане опыта будет Клод Жиру, а вот остальные только готовятся к борьбе за Кубок Стэнли. На топ-уровень вышел форвард Тим Штютцль (23+53 в сезоне), сильную регулярку провели защитники Джейк Сандерсон и Томас Шабот. Летом клуб сделал большую ставку на вратаря Линуса Ульмарка, которого выменяли у Бостона и дали 4-летний контракт.

Швед не провалился, но и в число лучших киперов точно не вошел. Можно считать, что текущий плей-офф будет первым шагом на пути к формированию более стабильного претендента на высокие позиции Востока.

Если Оттава проиграет в первом раунде, то катастрофы для клуба не будет, а вот очередная неудача Торонто может принести к большим обменам звездных хоккеистов.

Даллас – Колорадо

Даллас и Колорадо этого очень не хотели, но вышли друг на друга уже в первом раунде. Две команды, которые многими оцениваются в качестве главных претендентов на финал Кубка Стэнли от Запада.

Даллас – это прежде всего глубокая линия атаки. Лидером команды становится молодой Джейсон Робертсон, у которого 35 шайб и 45 ассистов, Ваятт Джонстон забросил 33 шайбы, а лучшим бомбардиром команды в сезоне довольно неожиданно стал опытный Мэтт Дюшен. В обороне лидером считается Мико Хейсканен, но игрок из-за травмы пропустил почти половину сезона. Благо для Звезд, второй кряду сильный сезон провел защитник Томас Харли, выбранный на драфте-2019 в первом раунде.

Все хорошо у Далласа во вратарской зоне, где основным кипером является Джейк Оттинджер. Игрок стал одним из лидеров в сезоне по количеству проведенных матчей. А вот у Колорадо в воротах стабильности как раз нет. В течение сезона сыграли сразу шесть киперов, однако основным все же стал Маккензи Блэквуд. Интересно, что у вратаря нет опыта матчей плей-офф.

Топовый регулярный чемпионат провели защитник Кэйл Макар (92 очка) и форвард Натан Маккиннон (114), но у Лавин могут быть проблемы с тем, кто будет помогать им в атаке. Второй лучший форвард-бомбардир команды набрал 64 очка. И этот форвард – Микко Рантанен, который станет большой частью противостояния.

Getty Images/Global Images Ukraine

Зимой Колорадо обменял Рантанена в Каролину, а затем звездного игрока обменяли именно в Даллас. Так что Микко наверняка попробует сделать все, чтобы доказать Эвеланш ошибочность обмена.

Обратить внимание

Лучшая команда регулярного сезона Виннипег в первом раунде сыграет с Сент-Луисом. Кажется, что шансов у Блюзменов, занявших второе wild-card место нет, но команда обратила на себя внимание рывком в конце сезона и серией из 12 кряду домашних побед. Джетс нужно осторожно подойти к этому противостоянию и не недооценить соперника.

Интересно будет оценить игру в плей-офф лучшего вратаря регулярного сезона. Кипер Джетс Коннор Хеллебак стал лучшим в сезоне по количеству сухих матчей и среднему количеству пропущенных шайб, а также вторым лучшим по проценту отраженных бросков.

Getty Images/Global Images Ukraine

Похожая ситуация у Вашингтона. Столичные неожиданно для многих выиграли Восток и в первом раунде сыграют с Монреалем. Канадиенс не были в плей-офф с 2021 года и имеют ситуацию, схожую с Оттавой. Много молодых игроков и большие надежды на будущее.

Невероятный сезон проводит защитник Лэйн Хатсон, который неожиданно стал едва ли не основным претендентом на Колдер Трофи. Молодой игрок, задрафтованный только в третьем раунде, набрал 65 очков в 81 матче и является одним из главных открытий регулярного чемпионата.

В атаке мощно выступили Ник Сузуки и Коул Кофилд (87 и 69 очков), плюс не стоит забывать первого номера драфта-2022 Юрая Слафковски. Вряд ли у Монреаля много шансов против крайне опытного Вашингтона, но победу или две, особенно при поддержке своих болельщиков, Канадиенс зацепить могут.

sport.ua