Тото Вольфф: Соперники прибавят в предстоящих гонках

На Гран При Канады Mercedes впервые в сезоне финишировала на подиуме благодаря третьему месту Джорджа Расселла. Руководитель команды Тото Вольфф доволен прогрессом, но допускает, что на следующем этапе в Барселоне мы увидим несколько иную расстановку сил.

Тото Вольфф: «На протяжении нескольких последних гонок мы добивались постоянного прогресса, поэтому было здорово сделать ещё один обнадёживающий шаг вперёд в Канаде после напряжённой работы. Преобразование этой работы в результат стало отличной наградой для всех.

Однако трасса имени Жиля Вильнёва – уникальная и с поворотами одного типа, но благодаря новому асфальту она выделяется среди других традиционных автодромов.

Мы знаем, что соперники прибавят в предстоящих гонках, поэтому продолжим много работать, чтобы иметь возможность постоянно бороться за подиумы и даже победы.

Этап в Барселоне даст хорошую оценку нашего прогресса, поскольку обладает сочетанием быстрых, среднескоростных и медленных поворотов, а также длинной прямой и перепадом высот. Трассы с подобным набором характеристики были нашей слабой стороной в прошлом году.

Таким образом, предстоящий уик-энд даст возможность оценить последние новинки. Мы надеемся, что продолжим положительный тренд, заданный в Монреале».

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