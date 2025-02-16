Haas F1 проводит съёмочный день в Сильверстоуне

Сегодня в Сильверстоуне Haas F1 проводит официальный съёмочный день, а заодно и первичную обкатку новой машины VF-25. Перед этим пресс-служба американской команды опубликовала архивные фотографии своих машин 2022-го и 2023 гг. и обратилась к болельщикам с вопросом, нравится ли им такое сочетание красного, белого и чёрного цветов?

Судя по всему, в этом содержится намёк на то, какой будет раскраска VF-25. Также команда поделилась фотографией Эстебана Окона и Оливера Бермана в новой униформе, в которой преобладает черно-красная гамма.

Съёмочный день в Сильверстоуне проходит при закрытых дверях, пресса на на автодром не допущена, и остаётся гадать, появятся ли сегодня какие-то фотографии новой машины, или команда планирует сделать это позже. В любом случае, актуальная версия её оформления будет представлена во вторник, 18 февраля, на общей презентации в Лондоне, даже если это будет шоу-кар.

Судя по всему, сегодня за рулём VF-25 работает Окон, и некоторое время назад об этом говорил Айо Комацу, руководитель Haas F1: «Мы собираемся дать возможность Эстебану поработать на трассе в Сильверстоуне, ведь перед ним стоит более сложная задача по адаптации к машине. Мы просто хотим убедиться, что ему в полной мере комфортно за рулём, но если возникнут какие-то сложности, у нас будет больше времени на них отреагировать».

Выбор в пользу Окона вполне логичен, ведь Берман уже провёл за Haas пару гонок в прошлом году, заменяя Кевина Магнуссена. Впрочем, у Оливера будет возможность сесть за руль VF-25 во время второго съёмочного дня, который американская команда планирует провести в Бахрейне.

Источник