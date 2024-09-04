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Футбол

Балотелли может вернуться в Италию. Известно, какой клуб им интересуется

Но не в топ-дивизион, а в команду Серии B

Балотелли может вернуться в Италию. Известно, какой клуб им интересуется

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

    • Форвард Марио Балотелли в начале июля покинул турецкую "Адану Демирспор".

    По информации La Stampa, в услугах 34-летнего форварда заинтересован клуб итальянской Серии B "Палермо". Первые контакты между игроком и командой уже состоялись.

    В прошлом сезоне Балотелли сыграл 16 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.

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    www.ua-football.com

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