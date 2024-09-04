Балотелли может вернуться в Италию. Известно, какой клуб им интересуется

Но не в топ-дивизион, а в команду Серии B
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Форвард Марио Балотелли в начале июля покинул турецкую "Адану Демирспор".
По информации La Stampa, в услугах 34-летнего форварда заинтересован клуб итальянской Серии B "Палермо". Первые контакты между игроком и командой уже состоялись.
В прошлом сезоне Балотелли сыграл 16 матчей, в которых забил 7 голов и отдал 1 результативную передачу.
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