Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис из США (35–2, 22 KO) вернется на ринг 3 августа в Лос-Анджелесе.
В большом шоу бокса ему будет противостоять американец Джаррелл Миллер (26–1–1, 22 KO)
3 августа в Лос-Анджелесе главным поединком будет бой между Теренсом Кроуфордом из США (40–0, 31 KO) и Исраилом Мадримовым из Узбекистана (10–0–1, 7 KO).
На кону будут стоять титулы WBA и WBO (временный) в первом среднем весе (до 69,9 кг).
Шоу бокса 3 августа в Лос-Анджелесе
ВИДЕО. Энди Руис и Джарелл Миллер провели первую дуэль взглядов
ВИДЕО. Главным будет бой между Теренсом Кроуфордом и Исраилом Мадримовым