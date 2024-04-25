Getty Images/Global Images Ukraine. Энди Руис и Джарелл Миллер

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Энди Руис из США (35–2, 22 KO) вернется на ринг 3 августа в Лос-Анджелесе.

В большом шоу бокса ему будет противостоять американец Джаррелл Миллер (26–1–1, 22 KO)

3 августа в Лос-Анджелесе главным поединком будет бой между Теренсом Кроуфордом из США (40–0, 31 KO) и Исраилом Мадримовым из Узбекистана (10–0–1, 7 KO).

На кону будут стоять титулы WBA и WBO (временный) в первом среднем весе (до 69,9 кг).

Шоу бокса 3 августа в Лос-Анджелесе

ВИДЕО. Энди Руис и Джарелл Миллер провели первую дуэль взглядов

ВИДЕО. Главным будет бой между Теренсом Кроуфордом и Исраилом Мадримовым

sport.ua