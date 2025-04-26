«Тебе никто руку не жмет». В команде Усика наехали на человека Аль-Шейха

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Украинский боксер Александр Усик (23-0, 14 КО) и британец Даниэль Дюбуа (22-2, 21 KO) приближаются к договоренности о проведении очного поединка.

Ранее боксерский инсайдер издания The Ring Майк Коппинджер сообщил, что бой пройдет на Уэмбли 19 июля, а не 12, как сообщалось ранее.

Новость журналиста The Ring [это издание недавно приобрел Турки Аль-Шейх] раскритиковал менеджер Александра Усика Эгис Климас.

«Ты говоришь что это сенсационные новости? Ты после такого удивляешься, почему тебя никто не любит и не жмет руку? Ты ничего не понимаешь в боксе, однако прекрасно распространяешь слухи. Вот так «сенсация», – сказал Климас.

sport.ua