Киев-Баскет дома уступил Запорожью в Суперлиге FAVBET-2024/25

Киевляне потерпели два домашних поражение кряду, команда Плеханова борется за пятое место

Киев-Баскет неожиданно потерпел поражение от БК Запорожье в заключительном матче столичного бабла регулярного чемпионата Суперлиги FAVBET-2024/25 — 62:72.

Команда Валерия Плеханова, свежеиспеченного ассистента Айнарса Багатскиса в сборной Украины, стала диктовать свои условия с самого старта. Хозяева держались по счету близко, но все-таки на расстоянии — так было вплоть до начала третьей четверти.

Киевляне, казалось, переломили ход игры во второй ее половине, впервые в матче вышли вперед… Но затем настала четвертая четверть, и Запорожье вернуло себе преимущество, завершив матч с комфортным отрывом.

Киев-Баскет потерпел второе домашнее поражение кряду — видимо, слишком много сил отняло вчерашнее противостояние с Днепром. Не помог и очередной дабл-дабл Максима Сандула. В составе победителей самым результативным стал Антон Буц, а Андрею Хохонику не хватило трех подборов до столь редкого для Суперлиги трипл-дабла.

БК Запорожье добыл третью победу в последних четырех матчах и остался шестым, но подтянулся ближе к Кривбассу.

Регулярный чемпионат продолжится завтра, 25 января, двумя матчами в Ровно. Местный БК примет Кривбасс, а Старый Луцк сразится с Черкасскими Мавпами.

Суперлига FAVBET-2024/25. Регулярный чемпионат

Киев-Баскет — БК Запорожье — 62:72 (14:18, 12:15, 22:16, 14:23)

Киев-Баскет: Сушкин (18), Буренко (16 + 5 передач), Сандул (15 + 12 подборов), Когут (4), Сафонов (3), Зайцев (3), Карпюк (2 + 7 подборов), Клевзуник (1 + 6 подборов)

БК Запорожье: Буц (19 + 7 подборов), Кабанов (16), Хохоник (12 + 7 подборов + 10 передач — 7 потерь), Бах (12), Николайчук (5 + 9 подборов), Дмитренко (3 + 6 подборов), Величко (3), Новиков (2)

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