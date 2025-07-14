Мэнселл: Cadillac нужны гонщики, умеющие сотрудничать

В минувший уик-энд Найджел Мэнселл принимал участие в Фестивале скорости в Гудвуде, где встречался с другими героями Формулы 1 прошлых лет, и старые друзья-соперники вспоминали былые гоночные баталии на трассах и с удовольствием общались.

Во время торжественной церемонии на балкон знаменитого особняка в Гудвуде одновременно поднялись семь чемпионов мира разных лет, в том числе и Мэнселл, выигравший свой единственный титул в 1992 году. А на всех у них было вообще 14 титулов.

Разумеется, по ходу уик-энда все они так или иначе общались с прессой, и вот что ответил Мэнселл, когда его спросили о новой команде Cadillac, которая дебютирует в 2026 году, и о том, каким ему видится её будущий состав.

«Проблема в том, что они не могут позволить пригласить меня! – весело сказал он. – А вообще всё зависит от руководителей новой команды и задач, которые они собираются решать в первые годы выступлений в чемпионате. Им предстоит очень многому научиться.

Не так много людей досконально разбираются в бизнесе Формулы 1. Поэтому нужны профессионалы, которые бы управляли этим кораблём, понимая, что они делают, в противном случае всё закончится тем, что будут зря потрачены колоссальные деньги, ведь если развитие пойдёт по неверно выбранной траектории, то команда не станет конкурентоспособной.

Тогда всё может закончиться тем, что она останется безнадёжным аутсайдером, а руководители этого проекта будут задаваться вопросом, стоило ли вообще во всё это ввязываться?

Надеюсь, среди них есть толковые люди, которые умеют заниматься стратегическим планированием. Кроме того, в первый год им нужны опытные гонщики, которые в состоянии предоставлять адекватную обратную связь и знают, что нужно делать, чтобы добиться как можно более высоких результатов.

Если бы я был руководителем этой команды, я бы пригласил кого-то, у кого одновременно есть и мои качества, и те, какими отличался Ален Прост, а также некоторые другие чемпионы! (смеётся)

Я бы пригласил двух гонщиков, которые умеют как можно более эффективно сотрудничать, которые по-прежнему в хорошей форме, но при этом хорошо ладят друг с другом. Для новой команды важно, чтобы гонщики умели очень тесно взаимодействовать.

И я считаю, что Серхио Перес заслуживает ещё одного шанса. Он очень опытный и в прошлом году хорошо помогал Максу Ферстаппену выиграть титул. Не думаю, что Америка не хотела бы видеть в этой команде латиноамериканского гонщика».

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