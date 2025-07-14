Гамбург. Сестры Колб уступили в стартовом матче соревнований

Украинские теннисистки завершили выступление на турнире WTA 250 в Германии
Гамбург, Германия • 14-20 июля • грунт • $275,094
Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд
Надя Колб и Марина Колб в матче первого круга проиграли Андрее Гамис из Венесуэлы и нидерландке Эве Веддер со счетом 2:6, 3:6.
По ходу встречи, которая продолжалась чуть больше часа, украинки реализовала 3 из 5 брейк-поинтов и проиграли семь геймов на своих подачах.
Сестры Колб во второй раз в этом году сыграли в парной сетке соревнований уровня Тура. В феврали они одержали одну победу на турнире WTA 500 в Мериде.
Также сегодняшнее поражение стало для Нади и Марины четвертым подряд в этом сезоне.